Московское областное УФАС России оштрафовало должностное лицо Микрофинансовая компания «Займер» за нарушение Закона

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщения c рекламой финансовых услуг.

В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено, что в распространяемой рекламе отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, при этом потребители рекламы вводятся в заблуждение.