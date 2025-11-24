Московское областное УФАС России оштрафовало должностное лицо АО «Альфа-Банк» за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении ненадлежащей рекламы финансовых услуг на федеральных каналах.

В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено, что в распространяемой рекламе отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, при этом потребители рекламы вводятся в заблуждение.