Московское областное УФАС России оштрафовали ООО «Цифра» за участие в картельном сговоре﻿

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Цифра» и ООО «Телеграф Н» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд образовательных учреждений.