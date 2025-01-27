Московское областное УФАС России оштрафовали ООО «СТК» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СТК» и индивидуального предпринимателя в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд АО «Экопром-Липецк».