Московское областное УФАС России оштрафовали ООО «СФ «СтройСервис» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СФ «СтройСервис» и ООО «Строймагистраль» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ФКУ УПРДОР Москва-Харьков.