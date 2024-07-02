MK.RU: аренда жилья стала дешевле оплаты ипотеки

В текущих условиях становится бессмысленно брать ипотеку, потому что аренда жилья обходится в разы дешевле. Об этом MK.RU рассказала московский риелтор Наталья Р.

Она объяснила, что платеж за двушку в области может быть около 90 тысяч. А аренда точно такой же квартиры будет стоит примерно 35 тысяч рублей.

«Я честно говорю своим, кто собирается сейчас брать ипотеку: не имеет смысла. Переплатите минимум в 2,5 раза», — отметила риелтор.

Она добавила, что при отмене льготной ипотеки вторичка и новостройки почти сравнялись в цене. Спрос на недвижимости на этом фоне падает, потому что никто не хочет брать кредит под высокий процент.