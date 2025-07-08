Медианная зарплата жителей Тюменской области достигла 70 тысяч рублей

Медианный доход жителей Тюменской области этим летом увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 70 тысяч рублей. Об этом сообщила редакция сайта nashgorod.ru .

Как отметила директор сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая, уровень ожиданий работников при поиске вакансий находится на отметке 67,2 тысячи рублей. Согласно данным Росстата, средняя заработная плата по региону составила 86,3 тысячи рублей, а в Тюмени — свыше 107 тысяч рублей.