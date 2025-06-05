Life узнал у искусственного интеллекта прогноз по ключевой ставке

В пятницу, 6 июня, Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о ключевой ставке. В отличие от предыдущих заседаний, где снижение не прогнозировалось, сейчас некоторые аналитики допускают такую возможность. Life обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать его мнение о возможном решении ЦБ.

Наиболее вероятным сценарием, по мнению ИИ, станет сохранение ключевой ставки на уровне 21% (вероятность 65%). Такой прогноз поддерживает большинство аналитиков, учитывая текущие макроэкономические условия и осторожную позицию регулятора.

При этом на уровне 30% существует вероятность умеренного снижения ставки на 0,25–1 процентный пункт (до 20–20,75%), что может быть вызвано замедлением экономического роста и снижением промышленного производства, оказывающими давление на регулятора.

Значительное снижение ставки на 1,5–2 процентных пункта (до 19–19,5%) ИИ считает маловероятным (5%) и возможным только в случае форс-мажорных обстоятельств или резкого ухудшения экономических показателей. Хотя фактическая инфляция замедляется, инфляционные ожидания населения остаются высокими, что сдерживает ЦБ от снижения ставки.