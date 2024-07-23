Лидер многодетных семей Москвы Карпович поддержала введение льгот для проезда по платным дорогам

Глава «Объединения многодетных семей Москвы» Наталья Карпович поделилась своим мнением с «Ридусом» относительно новой инициативы депутата Госдумы РФ Нины Останиной, которая предлагает освободить многодетных родителей от платы за проезд по платным автодорогам.

По словам Карпович, в условиях растущего числа платных дорог в стране, предложение Останиной может быть действительно полезным для многодетных семей.

«Многие в связи с дорогостоящими билетами и авиабилетами не могут выехать, и по России сейчас много путешествуют на машинах, а дорог платных становится больше», — отметила эксперт.

По ее словам, это значительная трата для семьи, отправляющейся в отпуск, особенно во время каникул.

Наталья Карпович также поддержала предложение о отмене туристического налога для многодетных. Она подчеркнула, что каждые 100 рублей на одного члена многодетной семьи складываются в значительную сумму. Если в отпуск собираются пять человек, то налог в 100 рублей обременит семью на 500 рублей.