Квартиру олигарха и приятеля Зеленского национализируют в Крыму

Власти Крыма включили в новый пакет национализации квартиру, принадлежащую родственникам украинского олигарха Виталия Хомутынника, считающегося приятелем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на ПМЭФ рассказал РИА «Новости» рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, антитеррористическая комиссия уже подготовила законопроект о национализации ряда предприятий, в который вошли не только такие крупные активы, как парк-отель «Порто Маре»в Алуште, но и квартиры.

«К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано», — заявил Константинов.

Жилое помещение находится в доме, расположенном в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. По словам Константинова, в планах национализация и других объектов, которые здесь принадлежат «другим украинским соседям Зеленского».

Он добавил, что крымские власти проделали большую часть работы, выявляя и национализируя крупные активы олигархов соседней страны на полуострове. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, вырученные от их продажи средства будут направлены на нужны участников спецоперации.

Весной 2022 года в Крыму национализировали квартиру Зеленского в поселке Ливадия.