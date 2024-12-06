Kronen Zeitung: недорогие удобрения из России создают жесткую конкуренцию европейским предприятиям

Производитель азотных удобрений LAT Nitrogen попал под угрозу остановки работы завода на фоне жесткой конкуренции с недорогой продукцией из России, которая выпускает различные удобрения и аммиак в большом количестве. Об этом пишут «Государственные новости» со ссылкой на сайт Kronen Zeitung.

По опубликованной информации, сейчас европейские предприятия переживают сложный период. Они не имеют возможности конкурировать с ценами российских производителей, экспорт которых не попал под действие санкций.

Раньше страны Европы зависели от российского газа, сейчас — от дешевых удобрений, отмечают авторы статьи.