Криптоинвестор Приходько посоветовал россиянам вложиться в биткоин

Курс биткоина продолжает расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и уже составляет 91 тысячу долларов. Стоит ли вкладываться в криптовалюту, Life рассказал криптоинвестор Михаил Приходько.

По его мнению, нужно успеть вкложиться в биткоин именно сейчас, пока он продолжает расти. Потому что в ближайшее время курс может подняться до 100 тысяч долларов, и нужно купить криптовалюту до этого момента.

Однако в то же время нужно учитывать и риски. В частности, правительство может «обнулить» биткоин, начав жесткую регуляцию. Это может спровоцировать панику и обвалить курс криптовалюты.