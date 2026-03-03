Юрист Тарасов отметил, что любой актив с криптовалютой в России будет облагаться налогом

Криптовалюта в России теперь имеет официальный правовой статус: президент подписал закон, признающий цифровые активы имуществом согласно Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам. Новый документ регламентирует порядок работы с криптовалютами и вводит дополнительные механизмы их регулирования. Это прокомментировал юрист Владимир Тарасов в интервью «Авторадио» .

«Любая прибыль, любой актив, который есть в криптовалюте, будет облагаться налогом. Сделки, которые проводятся через криптовалюту, например, покупка автомобиля, тоже будут отслеживаться специальными органами», — отметил специалист.

Документ также регламентирует порядок изъятия и хранения цифровой валюты в рамках уголовных дел. В профильных ведомствах отмечают, что криптовалюта все чаще используется в противоправных схемах, в том числе при отмывании доходов.