Юрист Сорокин напомнил, что при получении наследства к человеку переходят и долги умершего | 360°

Деньги 03 мая 2024, 17:07 Юрист Сорокин напомнил, что при получении наследства к человеку переходят и долги умершего

Читать 360 в

Когда человек вступает в наследство, к нему переходит не только имущество умершего, но и его долги. Об этом «ТСН 24» рассказал юрист Сергей Сорокин.

Он посоветовал тщательно все взвесить, прежде чем решаться на вступление в наследство.

Реклама

«Если за умершим должником есть наследство, то при наследовании этого имущества задолженность перейдет ровно в том объеме, сколько стоит имущество, которое наследовали», — подчеркнул Сорокин.

Поэтому, если на умершем числилось очень много долгов, то имеет смысл отказаться от такого проблемного наследства.

Авторы: