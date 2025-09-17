Юрист Соловьев напомнил о введении единого дня оплаты ЖКХ с 1 марта 2026 года

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT отметил, что коммунальные услуги необходимо оплачивать до 10-го числа следующего месяца. Однако в договорах с ТСЖ и УК могут быть предусмотрены иные сроки.

Специалист напомнил, что с 1 марта 2026 года будет установлен единый для всей страны срок внесения коммунальных платежей — 15-е число следующего месяца.

«Платежные документы будут приходить жильцам не позднее пятого числа, а УК и ТСЖ утратят право устанавливать свои сроки отправки и оплаты квитанций за ЖКХ», — пояснил специалист.

По его словам, такие меры позволят унифицировать процедуру и устранить путаницу в сроках. Результатом станет снижение общей задолженности и повышение платежной дисциплины, считает Соловьев.