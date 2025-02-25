Юрист Русяев: денежные купюры старых версий остаются законным платежным средством

Все банковские банкноты, используемые в обороте, вне зависимости от года выпуска, сохраняют свою законную силу в России. Управляющий партнер юридической фирмы «Русяев и партнеры» Илья Русяев в беседе с Life отметил, что купюры старых серий, например, российские рубли образца 1997 года или доллары, выпущенные до модернизации дизайна, продолжают оставаться законным платежным средством.

Отказ принимать эти купюры, по словам эксперта, нарушает установленные правила. Стодолларовые банкноты, выпущенные в 90-е годы, также принимаются банками и обменными пунктами, хотя взамен клиенту выдаются уже обновленные купюры согласно политике регулярного обновления наличной массы.

Если продавец в магазине отказывается принять такую изношенную, но пригодную к оплате купюру, это считается нарушением торговых норм. Покупатель вправе требовать письменное обоснование отказа от руководства магазина и обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, заметил Русяев.