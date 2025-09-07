Юрист рассказал, когда работнику можно не платить за переработки

Юрист Красовская: переработки при ненормированном графике могут не оплачиваться

Сотрудников с ненормированным рабочим графиком могут задерживать на работе без доплат за переработки, но при соблюдении нескольких условий. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Оксана Красовская.

Такой режим вводят на предприятиях с особыми производственными потребностями. Его оформляют приказом, где оговариваются и причины для привлечения к сверхурочным работам — например, для ликвидации аварий.

Юрист уточнила, что в таких случаях оплата сверхурочных не предусмотрена. Но при этом работникам полагается дополнительный отпуск минимум три дня в год.

По словам Красовской, ненормированный график нельзя установить без согласия сотрудника. Он также не применяется для работников с неполным рабочим днем.

«Заставлять работника постоянно перерабатывать нельзя даже при ненормированном режиме. Иначе это уже будет считаться сверхурочной работой», — подчеркнула Красовская.

И в этом случае переработку должны оплачивать в повышенном размере или предоставлять отгул.

Если права работника нарушаются, эксперт посоветовала пожаловаться в Государственную инспекцию труда. Также можно обратиться в суд за защитой своих интересов самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России будущего должна стать экономикой высоких зарплат. По его словам, в этом и заключается стратегия государства.