Юрист Ноженко: работающим пенсионерам дополнительно увеличат выплаты с 1 августа

Вторая за год индексация пенсий состоится в феврале. В беседе с Life юрист Екатерина Ноженко рассказала, кого затронут изменения и на какие дополнительные выплаты могут рассчитывать россияне.

По словам специалиста, нововведения коснутся получателей страховых и социальных пенсий, а также военных пенсионеров.

«С этого года пенсии индексируются всем получателям страховой пенсии, в том числе работающим. Однако для работающих граждан не будут применяться коэффициенты индексации, применяемые до 1 января 2025 года», — отметила эксперт.

Она также сообщила, что с 1 августа работающим пенсионерам увеличат размер пенсии за счет страховых взносов, уплаченных работодателями за 2024 год, добавил «ФедералПресс».