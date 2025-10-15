Юрист Неживой раскритиковал меры с начислением налога за регулярные переводы
Регулярные мобильные переводы могут привлечь внимание ФНС, которая способна квалифицировать такие поступления как доходы и доначислить налоги. Свое мнение высказал юрист Алексей Неживой в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, блокировки счетов малого и среднего бизнеса по 115-му и 161-му федеральным законам демонстрируют склонность к массовым санкциям без достаточного основания. Как результат — люди предпочитают наличные расчеты, минуя банковский сектор, предупредил юрист.
«По действующему позитивному праву человек не обязан оправдываться за свои действия. Чтобы его наказать, нужно как раз провести оперативное расследование и сделать это по закону», — напомнил специалист.
Неживой отметил, что подобные фискальные практики не принесут положительных результатов и могут спровоцировать нежелательные последствия.