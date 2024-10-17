Юрист Астахов поддержал введение самозапрета на кредиты

С 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на получение кредитов и микрозаймов через сервис «Госуслуги». Эти меры направлены на помощь в борьбе с закредитованностью населения, считает заслуженный юрист РФ и адвокат Павел Астахов. В своей авторской программе на радио Sputnik он отметил, что это также может оказать влияние на проблему игромании.

По словам эксперта, теперь не будет так легко получить кредит сразу после проигрыша в онлайн-казино, что часто приводит к бесконечному циклу долгов. Установив самозапрет, человек сможет оценить серьезность своей ситуации и принять меры для изменения своего поведения.

Конечно, самозапрет можно отменить, однако по новым правилам это разрешение возможно лишь через 24 часа после внесения в кредитную историю. Таким образом, вводится своего рода «период охлаждения», который играет ключевую роль в данной инициативе.