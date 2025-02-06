Юрист Адамс напомнил, что ставка по срочным вкладам обычно остается неизменной

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс рассказал, может ли банк изменить условия уже открытого вклада. Слова эксперта опубликовал News.ru .

Согласно текущему законодательству, напомнил специалист, процентная ставка по срочным вкладам остается фиксированной, если договором не предусмотрены иные условия.

«В 2024 году резкий рост динамики Центробанка спровоцировал корректировку условий по новым депозитам, но клиенты, уже открывшие вклады, не всегда могли рассчитывать на повышение ставок по своим договорам», — отметил эксперт.

К исключениям он отнес вклады с возможностью изменения процентной ставки, однако подобные предложения, подчеркнул юрист, встречаются редко и требуют тщательного анализа.