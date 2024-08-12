IT-эксперт: мошенники могут заполучить деньги после жалобы на операцию в банк

Мошенники придумали новую схему с переводами внутри банка. Они заполучают деньги после жалобы на операцию, рассказал эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев в беседе с РИАМО.

По его словам, средства жертве переводит человек, который потом обращается в банк и сообщает, что рублевый перевод совершен под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

«Допустим, <…> с вами расплатился иностранный поставщик/заказчик криптовалютой, и вы решили ее продать», — предположил Косарев.

В итоге после жалобы банк блокирует счет и возвращает отправителю деньги. Такая практика бывает при переводах внутри одного банка, отметил эксперт.