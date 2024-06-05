IT-эксперт Кушнарев: количество россиян, вложившихся в криптовалюту, выросло на 20%

В России наблюдается усиление интереса к криптовалюте. Так, число соотечественников, вложившихся в цифровые активы, выросло на 20% в 2024 году. Об этом рассказал эксперт по инвестициям, основатель REC’s GROUP Артемий Кушнарев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, сейчас россиянам рациональнее вкладываться в Тoncoin (новая криптовалюта Павла Дурова), пока он не вырос. В целом на данный момент владельцев криптовалюты — примерно 3,6% от всех интернет-пользователей в стране, сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что рынок криптовалют в России в течение этого года может вырасти на 20-40%.