Исследование ЮKassa: малый бизнес стал лидером в e-commerce в 2024 году

В 2024 году наибольшую динамику роста продемонстрировали небольшие интернет-магазины, где средний чек оказался вдвое выше, чем у крупных игроков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей ЮKassa.

По опубликованным данным, за прошедший год число маленьких магазинов увеличилось на 78%, а средний чек составил 1842 рубля. Самозанятых стало на 44% больше, при этом доля юридических лиц сократилась.

В 2024 году оборот салонов красоты увеличился вдвое. Одежда, товары для строительства и ремонта остаются одними из самых популярных категорий в e-commerce.