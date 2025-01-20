Исследование ЮKassa: малый бизнес стал лидером в e-commerce в 2024 году

В 2024 году наибольшую динамику роста продемонстрировали небольшие интернет-магазины, где средний чек оказался вдвое выше, чем у крупных игроков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей ЮKassa.
По опубликованным данным, за прошедший год число маленьких магазинов увеличилось на 78%, а средний чек составил 1842 рубля. Самозанятых стало на 44% больше, при этом доля юридических лиц сократилась.
В 2024 году оборот салонов красоты увеличился вдвое. Одежда, товары для строительства и ремонта остаются одними из самых популярных категорий в e-commerce.
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