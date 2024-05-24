Инвестстратег Бахтин заявил, что курс доллара опустится ниже 90 рублей

Курс доллара на следующей неделе может опуститься ниже 90 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, следующая неделя может стать пиковой для укрепления российской валюты. Это произойдет на фоне колебаний цен на нефть, а также из-за ряда мер, которые ранее принял Центробанк.

Как добавил KP.RU, есть факторы, которые не идут рублю на пользу. В частности, это сезонный спрос на американскую и европейскую ваплюту.