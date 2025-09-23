Инвестор Сидоров указал на преимущества акции по обмену монет на бумажные деньги

Частный инвестор и основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров рассказал о преимуществах акции по обмену монет на бумажные деньги, отметив удобство соответствующих мероприятий. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, схема дает возможность гражданам безвозмездно поменять накопленную мелочь на крупные купюры или внести на банковский счет.

«Многие монеты долго лежат дома без дела, а акция помогает вернуть их в денежное обращение, что облегчает расчеты в магазинах и экономит ресурсы на производство новых монет», — пояснил специалист.

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода подчеркнул, что акция пользуется большой популярностью среди населения и является важной инициативой в период глобального перехода на безналичные платежи.