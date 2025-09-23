Инвестор Сидоров указал на преимущества акции по обмену монет на бумажные деньги
Частный инвестор и основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров рассказал о преимуществах акции по обмену монет на бумажные деньги, отметив удобство соответствующих мероприятий. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, схема дает возможность гражданам безвозмездно поменять накопленную мелочь на крупные купюры или внести на банковский счет.
«Многие монеты долго лежат дома без дела, а акция помогает вернуть их в денежное обращение, что облегчает расчеты в магазинах и экономит ресурсы на производство новых монет», — пояснил специалист.
Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода подчеркнул, что акция пользуется большой популярностью среди населения и является важной инициативой в период глобального перехода на безналичные платежи.