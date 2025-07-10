Инвестор Оскар Хартманн проведет тур о предпринимательстве в 15 городах России
Известный предприниматель и инвестор Оскар Хартманн с октября по ноябрь 2025 года проведет серию встреч Business StandUp под названием «Охота за единорогами». Тур охватит 15 городов России, сообщил сайт DailyMoscow.ru.
Как отметили организаторы, мероприятие станет площадкой для общения предпринимателей, инвесторов и управленцев, заинтересованных в расширении бизнеса и поиске новых возможностей для роста. Программа тура включает основные этапы развития компании: от анализа ресурсов и рыночной ситуации до поиска бизнес-идей и выхода на международные рынки.
Хартманн, имеющий в своем портфеле свыше 150 инвестиций в международные проекты, планирует поделиться своими наблюдениями о том, как стартапы достигают миллиардной капитализации. Первая половина дня будет посвящена деловой сессии с участием предпринимателей и экспертов из различных отраслей. Среди приглашенных — основатели сетей ресторанов и салонов красоты, маркетологи и авторы популярных деловых книг.
Во второй половине дня запланирован формат Business StandUp, где Оскар Хартманн расскажет о реалиях предпринимательства, опираясь на личные истории и примеры. Организаторы подчеркивают, что особое внимание будет уделено темам, редко обсуждаемым публично: сложности принятия решений, конфликты при расширении бизнеса, поиск баланса между работой и личной жизнью.