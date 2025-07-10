Инвестор Оскар Хартманн проведет тур о предпринимательстве в 15 городах России

Известный предприниматель и инвестор Оскар Хартманн с октября по ноябрь 2025 года проведет серию встреч Business StandUp под названием «Охота за единорогами». Тур охватит 15 городов России, сообщил сайт DailyMoscow.ru .

Как отметили организаторы, мероприятие станет площадкой для общения предпринимателей, инвесторов и управленцев, заинтересованных в расширении бизнеса и поиске новых возможностей для роста. Программа тура включает основные этапы развития компании: от анализа ресурсов и рыночной ситуации до поиска бизнес-идей и выхода на международные рынки.

Хартманн, имеющий в своем портфеле свыше 150 инвестиций в международные проекты, планирует поделиться своими наблюдениями о том, как стартапы достигают миллиардной капитализации. Первая половина дня будет посвящена деловой сессии с участием предпринимателей и экспертов из различных отраслей. Среди приглашенных — основатели сетей ресторанов и салонов красоты, маркетологи и авторы популярных деловых книг.

Во второй половине дня запланирован формат Business StandUp, где Оскар Хартманн расскажет о реалиях предпринимательства, опираясь на личные истории и примеры. Организаторы подчеркивают, что особое внимание будет уделено темам, редко обсуждаемым публично: сложности принятия решений, конфликты при расширении бизнеса, поиск баланса между работой и личной жизнью.