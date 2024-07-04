Инвестор Кокорев посоветовал откладывать деньги с каждой зарплаты

Чтобы накопить деньги, нужно с каждой зарплаты или с каждой прибыли откладывать хотя бы небольшую сумму. Об этом рассказал инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт подчеркнул, что ключ к накоплению капитала и сохранению финансовой устойчивости заключается в стратегии «сначала заплати себе». Это означает, что с каждым поступлением средств необходимо в первую очередь откладывать определенную часть для себя, вне зависимости от размера дохода.

«Но эти деньги не нужно тратить на поход в ресторан или покупку какой-то вещи. Заплатить себе — это отложить деньги на свое будущее», — отметил эксперт.

Он также посоветовал каждому индивидуально решать, какую долю своего дохода он готов откладывать, при этом рекомендуемый минимум составляет 10%.