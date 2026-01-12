Инвестор Ходченков заявил, что россияне со средним доходом могут накопить миллион рублей за 1,5-2,5 года

Основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков рассказал «Газете.Ru» , что россиянам со средними доходами реально накопить миллион рублей за 1,5–2,5 года.

По словам эксперта, ключевое условие успеха — регулярность и дисциплина: нужно ежемесячно откладывать 20–30% заработка, даже если зарплата колеблется. Размещенные деньги лучше вложить в банковские депозиты или облигации с доходностью 9–11% годовых. Благодаря этому капитал растет значительно быстрее обычного сбережения наличных.

Важнейший аспект стратегии Ходченкова — исключение мелких трат («фоновых подписок») и кредитов, ведь именно они съедают значительную часть семейного бюджета незаметно. Сокращение издержек на 10–20% повышает эффективность накоплений, подчеркнул инвестор.