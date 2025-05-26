Инвестор Гришин призвал воздержаться от приобретения золота

Инвестор и серийный предприниматель Сергей Гришин поделился с «Газетой.Ru» тенденциями рынка инвестиций в 2025 году.

Первая тенденция связана с ростом цен на золото, которое начало активно дорожать еще в предыдущем году и продолжило укреплять позиции в первой половине текущего года.

Цены на драгоценный металл достигли нового исторического максимума благодаря активным закупкам центральных банков различных стран. Однако эксперт предостерегает от покупки золота именно сейчас, считая этот актив переоцененным и подверженным значительным рискам снижения стоимости.

По мнению Гришина, если произойдет улучшение международной обстановки, цена на золото резко снизится, поскольку оно сейчас существенно переоценено. Инвестор рекомендует воздержаться от приобретения золота, подчеркивая, что несмотря на свою репутацию защитного инструмента, в настоящее время оно представляет собой скорее рискованный актив, нежели надёжный способ сохранить капитал.