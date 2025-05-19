Инвестор Аушев заявил, что мелкие траты и отсутствие целей мешают копить деньги

По мнению эксперта, главная ошибка заключается в том, что многие сначала тратят средства на текущие нужды, а затем пытаются отложить то, что осталось. Это приводит к тому, что накопления становятся случайными и непредсказуемыми.

Специалист предложил метод «сначала заплати себе». Он заключается в том, чтобы откладывать определенный процент от дохода сразу после его получения. Затем можно планировать остальные траты. Такой подход помогает сформировать привычку относиться к накоплениям как к обязательным платежам.

Аушев подчеркнул, что важно не просто откладывать деньги, но и распределять их между разными счетами и инструментами. Это позволяет финансам «жить» и работать на человека.

Кроме того, инвестор отметил, что накопления должны иметь цель. Без четкого ориентира мотивация быстро иссякает. Он также посоветовал отслеживать мелкие траты, такие как покупка кофе, подписка на онлайн-сервисы и доставка.