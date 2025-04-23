Инвестор Астафьев: сейчас подходящий момент для покупки долларов

Сейчас можно покупать доллары, так как курс выглядит привлекательно. Об этом заявил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев в интервью сайту RT .

Как отметил специалист, это хорошая возможность и для заработка на росте валюты, и для диверсификации накоплений.

Дмитрий Александров из «АВИ Кэпитал» добавил, что покупка доллара целесообразна для тех, кто собирается в заграничные поездки или хочет краткосрочно заработать через биржевые инструменты. Среднесрочному инвестору, по его мнению, могут быть интереснее рублевые инструменты с умеренным риском, которые способны дать доходность, сравнимую с валютными облигациями.