Инвестор Астафьев: курс биткоина может обновить исторический максимум в 2025-м

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев 12 мая в интервью « Известиям » спрогнозировал, что в 2025 году курс биткоина может обновить исторический максимум, поднявшись до диапазона 120-130 тысяч долларов (9-10 миллионов рублей).

Астафьев пояснил, что популярность биткоина обусловлена растущим интересом к нему как защитному инструменту в условиях мировых финансовых потрясений, санкций и торгового регулирования. Рост спроса на криптовалюту отмечается на фоне нестабильной рыночной обстановки и увеличения геополитических рисков.

Эксперт также обратил внимание на увеличение ликвидности на рынке цифровых активов, вызванное ростом денежного агрегата M2. Особое значение в этом процессе занимает Китай, активно стимулирующий эмиссию валюты, что усиливает спекулятивную активность трейдеров.