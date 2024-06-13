Инвестконсультант Кочетков посоветовал россиянам не продавать валюту

Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в разговоре с ИА НСН прокомментировал новость о том, что Мосбиржа прекратила торги долларом и евро, начиная с 13 июня. Теперь сделки с данной валютой продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

По словам эксперта, россиянам не стоит бежать в банки и продавать валюту. То, что Мосбиржа прекращает торги, не означает исчезновения долларов и евро со счетов.

«Биржа, как правило, является неким органом, который формирует курс на основе спроса и предложения, теперь же это будет менее прозрачно, но все равно некий курс будет существовать», — пояснил Кочетков.

Предпринимать каких-то действий на эмоциях сейчас точно не стоит, добавил эксперт.