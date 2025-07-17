Инвестэксперт Скрябин связь непредсказуемость на нефтяном рынке сразу с несколькими факторами

Нефтяные рынки продолжают демонстрировать высокую степень непредсказуемости, не демонстрируя четких долгосрочных тенденций. Эксперты связывают такую динамику с несколькими ключевыми факторами, действующими одновременно. Портфельный менеджер инвестиционной компании «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин объяснил текущую турбулентность значительным влиянием глобальной геополитики в беседе с «Ридусом» .

Конфликты на Ближнем Востоке и рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают дополнительную неопределенность на рынке нефти.

Важную роль играет и внутренняя политика США, в частности тарифная война администрации президента Дональда Трампа с КНР. Увеличение тарифов порождает неуверенность в мировых цепочках поставок и усиливает нервозность инвесторов.

Монетарная политика ведущих центробанков, в особенности Федеральная резервная система США, также влияет на волатильность нефтяных активов. Нерешительность регуляторов относительно процентных ставок стимулирует активность спекулянтов, что дополнительно дестабилизирует рынок.

Климатические изменения и постепенная переориентация экономики на экологически чистые технологии добавляют дополнительный фактор риска. Переход к низкоуглеродной энергетике заставляет менять модели потребления традиционных углеводородов и металлов, влияя на баланс спроса и предложения.