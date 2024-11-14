Интернет-омбудсмен Мариничев: коррупцию вряд ли удастся победить только с помощью цифрового рубля

Некоторые эксперты считают, что массовый запуск цифрового рубля, запланированный на 2025 год, поможет победить коррупцию. В беседе с MK.Ru свое мнение по этому поводу высказал интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.

Специалист заявил, что не является сторонником данной точки зрения. Подобные мысли он назвал наивными.

«Выражусь более радикально: в настоящий момент победить коррупцию невозможно, поскольку мировая модель социально-экономических отношений, в которой мы с вами живем, фактически подразумевает обязательное наличие ее определенного уровня», — пояснил омбудсмен.

По его словам, полностью искоренить взяточничество только за счет цифровизации рубля не получится. Однако такое изменение — важный шаг на пути к новому устройству общества, где не будет коррупции, считает Мариничев.