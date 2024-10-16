HR-эксперт Мурадян посоветовал на собеседовании завышать размер желаемой зарплаты на 20%

Во время собеседования не стоит сильно завышать размер ожидаемой заработной платы. Это может оттолкнуть работодателя. Разумно указывать сумму на 10-20% выше желаемой, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей» .

По его словам, занижение или завышение своих требований может сигнализировать будущему начальнику о вашей неуверенности и незнании текущих условий на бирже труда. Зарплатные ожидания на 20% выше, чем вы хотите получать, оставляют место для адекватных переговоров, заключил специалист.