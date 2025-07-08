hh.ru: разница в зарплате тюменских вахтовиков и обычных рабочих достигла 77,5 тысячи рублей

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru подсчитали разницу в оплате труда специалистов, работающих на постоянной основе и вахтовым методом. С результатами исследования ознакомился сайт nashgorod.ru .

Так, слесарю с вахтовым режимом работы платят 150 тысяч рублей, тогда как специалисту в Тюменской области 72,5 тысячи рублей. Например, разница в зарплате между инженерами ПТО и сметчиками достигает 63,6 тысячи рублей. Разрыв в заработной плате токарей, сварщиков и электромонтажников составил от 41 до 56,2 тысячи рублей.

Самая маленькая разница в доходе у машинистов — 16,1 тысячи рублей. Наиболее востребованными профессиями на вахте оказались разнорабочие, водители и машинисты.