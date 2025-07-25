Госзаказы для малого и среднего бизнеса превысили 3,8 трлн рублей за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года объем государственных закупок у предприятий малого и среднего бизнеса достиг более 3,8 триллиона рублей. Было заключено 428 тысяч контрактов с участием около 150 тысяч поставщиков, сообщил сайт gazeta.spb .

Согласно информации от Министерства экономического развития, в первой половине 2025 года компании малого и среднего бизнеса получили государственные заказы на сумму свыше 3,8 триллиона рублей в рамках закона о закупках 223-ФЗ. Это на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Председатель правительства России Александр Новак отметил, что структура закупок у МСП меняется качественно. Если раньше преобладали поставки канцелярских товаров, мебели и бумажной продукции, то теперь малый бизнес все активнее участвует в поставках промышленной продукции.

Среди лидеров по объему закупок у малого и среднего предпринимательства — Москва (1,2 триллиона рублей), Санкт-Петербург (345 миллиардов рублей) и Республика Татарстан (250 миллиардов рублей).

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил о росте объема закупок у самозанятых на 160% в первом квартале 2024 года, что позволило городу войти в число лидеров по этому показателю.