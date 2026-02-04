Годовая инфляция в Подмосковье замедлилась почти до 5%

Рост цен в Московской области снижался в течение девяти месяцев подряд. В декабре товары и услуги подешевели на 0,03% по сравнению с ноябрем — инфляцию сдерживал крепкий рубль и высокие предложения отдельных товаров. Об этом в ответ на запрос 360.ru cообщили Центробанке .

В прошлом году продукты в Подмосковье подорожали в среднем 3,5%, в 2024-м рост составил 11,21%. Из-за увеличения объемов продовольствия снизились цены на некоторые товары, в том числе на сахар и сливочное масло. Стоимость яиц упала на 20,46%.

Цены на продовольствие увеличились на 2,66% за год — сдержанный рост объясняется укреплением рубля, за счет которого дешевеет импортная продукция. Годовому снижению цен не помешал и ажиотажный спрос на товары в предновогодние недели.

Главный драйвер инфляции — услуги, подорожавшие на 8,4% за счет повышения тарифов на коммуналку и пассажирский транспорт. При этом годовой темп роста цен оказался ниже, чем в 2024 году.

В декабре стоимость услуг снизилась на 0,84%, из-за выгодного курса рубля подешевели поездки за рубеж. В декабре цены на них упали на 8,75%, за год — на 2,54%.

Годовая инфляция в Московской области остается ниже общероссийского показателя, который к концу 2025-го составил 5,59%. В течение 2026 года он должен достичь цели в 4-5% и стабилизироваться на уровне 4%.