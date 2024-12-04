Глава РФПИ Дмитриев: западные инвесторы попытаются восстановить свои позиции на российском рынке

Западные инвесторы жалеют о своем уходе с российского рынка. Многие из них надеяться, что в 2025 году украинский кризис завершится, и они смогут восстановить утерянные позиции в России. Об этом рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в комментарии сайту телеканала «Звезда».
«Они будут пытаться восстановить свои позиции. Но это сложно, так как приоритет для стран Глобального Юга», — подчеркнул эксперт.
Сейчас вкладчики с Запада начинают проявлять все больше интереса к рынку инвестиций в России, добавил Дмитриев.
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