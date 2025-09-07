Глава «Опоры России» Калинин призвал менять устаревшие стандарты обучения предпринимательству

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил, что молодежный бизнес в стране стремительно развивается. Однако для его дальнейшего роста необходимо пересмотреть образовательные стандарты, отметил эксперт в рамках «Открытой студии» «ФедералПресс» на Восточном экономическом форуме.

Калинин подчеркнул, что среди молодежи около 95–97% позитивно оценивают малый и средний бизнес, в то время как в целом по России этот показатель составляет около 85%.

По словам главы «Опоры России», каждый третий молодой человек либо уже занят в предпринимательской деятельности, либо планирует заняться ей в ближайшее время.

Калинин также отметил, что стандарты обучения предпринимательству не менялись почти 30 лет и сильно устарели. Они должны включать не только экономику и управление, но и командообразование, психологическую подготовку, знание цифровых процессов, юридическую грамотность и социальную ответственность.