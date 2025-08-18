Глава НАПФ Беляков рассказал, что за 15 лет можно легко накопить 2,3 млн рублей

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сообщил в беседе с News.ru , что участники программы долгосрочных сбережений могут накопить 2,3 миллиона рублей за 15 лет.

По словам эксперта, за 10 лет регулярных взносов по три тысячи можно накопить 360 тысяч рублей, а государство добавит еще столько же. В оставшиеся пять лет участник продолжит делать взносы и получит дополнительный инвестиционный доход.

«В итоге люди с небольшими доходами могут накопить около 2,3 миллиона рублей», — отметил специалист.

Согласно заявлению Белякова, ключом к успеху на финансовом рынке служат постоянство, надежность и методичность действий. Он также подчеркнул, что продукт ПДС ориентирован на широкую аудиторию российских граждан.