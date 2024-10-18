Генеральный директор ООО «Прорыв» оштрафован за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.
В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.
По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ООО «Прорыв» возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Прорыв» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе определено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Частью 2 статьи 18 Закона о рекламе определено, что не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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