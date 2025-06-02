Гендиректор Atomic Capital Зайцев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 20%

Уже в июне Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт, доведя ее до уровня 20%. Необходимость такого шага обусловлена риском чрезмерного охлаждения экономики. Об этом заявил генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев в интервью «Известиям».
По мнению эксперта, уже заметны признаки замедления темпов роста — сокращается кредитование, падает спрос на трудовые ресурсы и снижается грузооборот железнодорожного транспорта.
Специалист уверен, что регулятор осознает риск дальнейшего торможения экономического развития и готов смягчить денежно-кредитную политику. Однако существенного снижения стоимости кредитов в краткосрочной перспективе ожидать не стоит, подчеркнул собеседник сайта.
Рабочие возобновили ремонт участка теплоцентрали в Черноголовке
Три беспилотника сбили над Крымом
Девочка погибла после землетрясения в Турции
На Западе оценили последствия теракта Украины против российских аэродромов
После ЧП с мостом под Брянском пассажиров РЖД просят ложиться головой к дверям
Творческий вечер провели в Лыткарине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте