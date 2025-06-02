Гендиректор Atomic Capital Зайцев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 20%

Уже в июне Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт, доведя ее до уровня 20%. Необходимость такого шага обусловлена риском чрезмерного охлаждения экономики. Об этом заявил генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев в интервью «Известиям».