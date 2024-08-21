«Газета.ru»: меньше россиян стали получать пассивный доход

В России наблюдается снижение количества тех, кто помимо основной заработной платы имеет источник пассивного дохода. Это касается различных депозитов, аренды недвижимости и других финансовых инструментов, сообщила «Газета.ru» по результатам опроса.

Учтоянется, что в 2024 году 35% россиян получают пассивный доход, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 38%. Согласно данным, это снижение может быть связано с инфляцией и, как следствие, уменьшением покупательской способности населения.

Интересно, что почти половина опрошенных заявили о том, что не тратят пассивный доход, но продолжают его накапливать, добавил сайт KP.RU.