Газета.ru: чаще всего отказывают в микрозаймах уборщикам и воспитателям

Уборщики заняли первое место по количеству отказов среди россиян, подавших заявки на микрозаймы летом текущего года. Об этом сообщила «Газета.ru»
В числе тех, кто также часто сталкивается с отказами, оказались охранники, мерчендайзеры, воспитатели и кассиры. Специалисты уточняют, что для кредиторов ключевую роль играют доходы, которые влияют на общую платежеспособность заемщиков, а также уровень их долговой нагрузки, добавил сайт KP.RU.
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