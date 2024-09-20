«Газета СПб»: дизайнеры могут получить в Петербурге до 350 тысяч рублей на создание новых коллекций

В Санкт-Петербурге запустили новый механизм поддержки для дизайнеров: теперь они могут получить сертификаты на сумму до 350 тысяч рублей для разработки новых коллекций. Об этом сообщила «Газета СПб».
Заявки на получение сертификатов принимаются через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Однако теперь на аналогичные меры поддержки хотят претендовать и другие предстваители сферы искусства. В частности, начинающие художники или частные галереи, которые почти не получают помощи от государства.
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