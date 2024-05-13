Финэксперт Орлова посоветовала заранее начинать формировать капитал на обучение детей | 360°

Деньги 13 мая 2024, 16:41 Финэксперт Орлова посоветовала заранее начинать формировать капитал на обучение детей

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Родителям стоит с самого рождения детей начинать формировать финансовую подушку, которая в будущем пойдет на их образование. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Она объяснила, что большинство родителей надеются на то, что дети поступят на бюджет. Однако многие забывают, что также в круглые суммы обходятся репетиторы и дополнительное образование. И на эти цели нужно начинать откладывать деньги заранее.

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«Во-первых, будет больше времени и возможностей собрать нужную сумму. Во-вторых, долгосрочные накопительные или инвестиционные программы страхования жизни дают возможность значительно приумножить капитал с помощью высокой процентной ставки, которую можно зафиксировать на длительный срок до 10-15 лет», — объяснила эксперт.

Она добавила, что делать вклад гораздо выгоднее и безопаснее, чем хранить дома наличку. Орлова также посоветовала родителям застраховать свою жизнь. В случае, если с ними что-то произойдет, это даст ребенку хотя бы минимальную финансовую поддержку.

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