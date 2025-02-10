Финэксперт Кузнецова: если фирма не возвращает инвестиции, нужно направить досудебную претензию

Финансовый эксперт Мария Кузнецова в интервью радио Sputnik рассказала о шагах, которые следует предпринять инвестору, если компания не хочет возвращать деньги.

Специалист рекомендовала внимательно изучать условия договора перед его заключением. Если проблема возникла, нужно следовать пунктам договора: направить досудебную претензию, затем обратиться в суд за исполнительным листом.

На любом этапе можно попытаться договориться с предпринимателем, подписав соглашение о каникулах или рассрочке. При этом важно обеспечить защиту своих инвестиций через дополнительные гарантии.

Если диалог перешел в судебное поле, то есть возможность выйти на мировое соглашение. После получения исполнительного листа вы имеете возможность обратиться к приставам или в банк, где открыты счета бизнесмена, отметила Кузнецова.